Les septuples champions du monde ont été malmenés lors du dernier week-end à Abou Dabi.

Les Mercedes ont été battues à la régulière par une Red Bull-Honda et, de retour de convalescence, Lewis Hamilton a été derrière son équipier finlandais durant deux jours.

"Vu l’état dans lequel je me trouvais il y a une semaine, je suis tout de même bien content de me retrouver ici, sur le podium", avouait le Britannique confiné durant dix jours à Bahreïn où il a lutté contre le coronavirus. "Honnêtement, je ne me sentais pas encore très bien. Je ne suis pas à 100 % physiquement. Cela faisait longtemps que je ne m’étais plus senti à bout de souffle à la fin d’une course. Les vacances vont tomber à point pour me retaper complètement et revenir en pleine forme en Australie."

Où, n’en doutons plus, il pilotera bien évidemment sa Mercedes. Avec toujours à ses côtés Valtteri Bottas. Toto Wolff l’a confirmé à ceux qui le souhaitaient aux Émirats. "Arrêtez de spéculer. Valtteri possède un contrat et pilotera chez nous l’an prochain. La performance de George Russell la semaine dernière n’y changera rien. Notre Junior mérite bien sûr une top voiture. On y veillera pour le futur. Mais en attendant, il a encore une année à faire chez Williams."

À tirer plutôt au sein d’une écurie qui, pour la première fois de son histoire, a achevé une saison sans avoir marqué le moindre point.