C'est sous de gros nuages que la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique s'est déroulée ce matin à Spa-Francorchamps. Comme attendu, ce sont les Mercedes qui ont tiré leur épingle du jeu. Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide en 1:44.493. Le Finlandais, vainqueur du premier Grand Prix de la saison en Autriche, ne devance que de 69 millièmes de seconde son voisin de garage Lewis Hamilton. Max Verstappen (Red Bull-Honda) est troisième à 81 millièmes. Voilà qui promet pour la suite du week-end...

Les Racing Point complètent le quinté de tête, Sergio Pérez précédant Lance Stroll. Le Mexicain et le Canadien sont à un et trois dixièmes de Bottas. A cinq dixièmes, on retrouve Alex Albon sur la 2ème Red Bull, qui revient sur les lieux de ses débuts avec le team autrichien. Chassé-croisé des Renault et des McLaren qui complètent le Top 10, Esteban Ocon précédant Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et Lando Norris.

Séance désastreuse pour les écuries propulsées par un V6 Ferrari. Kimi Räikkönen est crédité du 13ème chrono tandis que son équipier Antonio Giovinazzi n'a pas roulé, tout comme les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, clouées dans leur box suite à un problème moteur. Les Ferrari elles-mêmes ont vécu un vendredi matin horrible. Charles Leclerc n'est que 14ème, devant Sebastian Vettel. Les Rouges sont à plus d'une seconde des Mercedes. Le contraste avec la domination de 2019 fait mal...