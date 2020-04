Certains champions sans couronne comme Moss ou Pironi auraient décroché un titre si un système de médailles avait été instauré...

A l’aube de la saison 2009, Bernie Ecclestone avait soumis l'idée (vite tuée dans l'oeuf) de délaisser le système de points traditionnel contre un système de médailles, à l’instar des Jeux Olympiques ! Des médailles d’or, d’argent et de bronze auraient été distribuées. Le champion serait le pilote ayant remporté le plus de courses, donc le plus de médailles d'or. En cas d’égalité, les médailles d'argent feraient office de juge de paix, et ainsi de suite. Le panache aurait été récompensé plutôt que la régularité et certains pilotes auraient même terminé leur carrière bredouille si un tel barème avait été mis en place dès 1950 ! Flashback…