Le Monégasque n'a toujours pas compris l'énorme erreur de son team qui le fera s'élancer 15e au départ de son GP à 15h10.

Auteur du meilleur chrono hier midi lors des ultimes essais libres, Charles Leclerc a dû un instant songer qu'un exploit était possible en qualifications. Que ces Mercedes n'étaient pas aussi infaillibles que cela. Malheureusement, Ferrari a tout foutu en l'air... Une erreur difficile à digérer pour le Monégasque.

« Si je n'étais pas très rapide lors de mon premier run, c'est tout simplement car je m'étais élancé avec de l'essence pour deux « runs ». Il était juste prévu à la base de rentrer et de changer de pneus, » a-t-il raconté. « J'ai été appelé à la balance ce qui nous a fait perdre du temps mais il en restait assez pour me monter quatre nouveaux pneus et que je puisse repartir à l'assaut du chrono. J'ai demandé deux fois à mon ingénieur si c'était sûr. Je me demandais si mon temps au-dessus de la minute douze serait suffisant. Je savais que tous les autres allaient améliorer en fin de session. C'est toujours comme cela ici. »

Hier soir, Charles Leclerc a mangé avec une vingtaine d'amis pour oublier cette grosse désillusion. Cette fois, contrairement à Bakou où il s'en voulait terriblement, il n'a rien à se reprocher.

« C'est comme cela, c'est décevant bien sûr car j'attendais ce moment depuis longtemps, mais je ne peux plus rien y changer. Maintenant je dois aller de l'avant. Je vais tout donner pour tenter de remonter. Ce ne sera pas aussi simple qu'à Bakou. Je vais prendre des risques quitte à me crasher. Certains sites météo annonce une averse orageuse vers 15h. Cela ferait mes affaires. Plus ce sera difficile, mieux ce sera pour moi. »

Suite à la pénalité infligée à Antonio Giovinazzi pour avoir gêné Nico Hulkenberg en Q2, Charles Leclerc s'élancera finalement 15e. Avec le soutien de toute la Principauté et de son plus grand fan Albert II.

L'an dernier, Max Verstappen était parti des stands et avait ponctué sa remontée au 9e rang.