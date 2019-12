Une extension de contrat de trois ans.

Représentant clairement le futur de la Scuderia, Charles Leclerc est heureux en cette avant-veille de Noël d'annoncer la prolongation de son contrat avec la Scuderia jusque fin 2024. Cinq saisons en rouge qui devraient laisser amplement le temps au Monégasque de devenir champion du monde de F1.

On ignore par contre encore qui sera son équipier au-delà de 2020, le bail de Sebastian Vettel arrivant à terme. L'Allemand prolongera-t-il à son tour? On peut en douter. Lewis Hamilton débarquera-t-il à Maranello? C'est possible, surtout si Mercedes arrête la F1. Max Verstappen est aussi une option si Red Bull-Honda ne lui permet pas de jouer le titre la saison prochaine.