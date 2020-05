Bien que confiné, Charles Leclerc ne reste pas pour autant dans une tour d'ivoire. Le jeune pilote Ferrari a ainsi troqué sa monoplace des Grands Prix contre une camionnette de la Croix-Rouge de Monaco pour laquelle il a accepté de devenir bénévole en cette période de pause forcée.

Bandana sur la tête et chemise décontractée, le vainqueur des derniers Grands Prix de Belgique et d'Italie s'est joint à l'équipe logistique de l'organisation. Il a notamment livré des équipements pour le Centre Hospitalier Prince Grace et apporté des friandises offertes par les forains à la Mairie de Monaco aux autres bénévoles.

Ce n'est pas la première fois que le brun ténébreux de la Scuderia s'engage dans l'humanitaire. Il s’était déjà impliqué avec son écurie pour soutenir l’action de la Croce Rossa Italiana le mois dernier et c’est aux cotés de la Croix-Rouge de Monaco qu’il continue sa course. Well done, Charles !