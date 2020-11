Piètre quatorzième du dernier GP de Turquie, son plus mauvais résultat à l’arrivée depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017, Valtteri Bottas n’aura guère fait illusion que lors de la première course d’une saison bien décevante jusqu’ici pour le Finlandais : deux victoires et quatre poles contre dix succès et 9 départs devant pour son équipier. Le Nordique ne soutient pas vraiment la comparaison cette année.

(...)