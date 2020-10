A Portimao, le Finlandais, qui avait opté pour des pneus tendres contrairement aux autres pilotes, a survolé le début de la course. En deux tours, il a gagné 11 positions.

A la fin de la course, il revenait sur cette surprenante entame de Grand Prix. "Je ne pense pas que le départ ait été très bon en soi - j’ai perdu une place - mais après cela, honnêtement, je me suis demandé à un moment donné ce que faisaient les autres." Avant de poursuivre: "J’ai eu un bon premier puis un deuxième tour, la vitesse était correcte dans la voiture pendant la plus grande partie de la course, puis nous avons eu quelques difficultés au pit stop et à la fin j’ai perdu la 10ème place au profit de Vettel avec de vieux pneus."

Car s'il a su remonter rapidement le classement, le Finlandais a finalement terminé à la 11ème position. Et il regrettait que ce très bon départ n'a pas porté ses fruits finalement. "Nous n’en avons rien tiré, c’est dommage. Nous avons besoin de plus de vitesse, alors tout deviendra un peu plus facile", concédait-il.