C'est avec tristesse que nous avons appris ce matin le décès de l'ex-pilote de F1 Adrian Campos, un patron d'écurie aimé et respecté.

Victime d'une crise cardiaque, l'Espagnol avait disputé 17 GP (plus quatre non-qualifications) en 1987 et 1988 au sein de la modeste écurie Minardi. Mais il est surtout connu pour avoir ensuite créé sa propre écurie, en F2, F3 et F4 mais aussi en TCR, Campos Racing.

En 1999, il avait participé au lancement de la carrière d'un de ses jeunes compatriotes, un certain Fernando Alonso qu'il avait repéré sur les pistes de karting et avec lequel il remporta le championnat de Formula Nissan (ex-World Series) en 1999. Il partagea le management du début de carrière de "Nano" avec son ancien patron et ami Giancarlo Minardi. Avant que le futur double champion du monde ne soit repris sous l'aile de Flavio Briatore.

Fondateur du team HRT F1 en 2010, il oeuvrait encore sur un autre projet d'écurie de F1 après avoir également été actif en Formula E avec Mahindra.

C'est son fils Adrian Campos Jr qui va reprendre la gestion de l'écurie familiale.