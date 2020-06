Mercedes a annoncé lundi qu'Andy Cowell, directeur du département moteur de l'écurie de Formule 1, allait quitter ses fonctions à la fin du mois de juin.

Les responsabilités de Cowell, homme clé chez Mercedes ces dernières années, seront reprises Hywel Thomas, nouveau responsable de la structure.

Cowell, 51 ans, a permis à Mercedes de remporter 12 titres mondiaux entre 2014 et 2019, avec six sacres chez les pilotes et autant du côté des constructeurs.

"La présence d'Andy au sein de son équipe a été un facteur déterminant de nos succès", a commenté le directeur de l'écurie, Toto Wolff.

La saison 2020, largement chamboulée par la pandémie de Covid-19, doit débuter en Autriche le 5 juillet.