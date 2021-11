Ferrari et McLaren luttent pour la 3e place, Alpine et AlphaTauri pour la 5e ce week-end.

On ne parle que du bras de fer sans merci entre Mercedes et Red Bull. La lutte opposant Lewis Hamilton à Max Verstappen mais aussi celle entre les formations de Brackley et de Milton Keynes font les choux gras de la presse et des fans. Mais ce serait oublier que plus loin dans le peloton, deux matchs à couteaux tirés sont en train de se produire et vaudront leur pesant de cacahuètes jusqu’à Abou Dhabi.