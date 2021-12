Le dernier tour du Grand Prix d'Abou Dhabi restera dans la légende. Alors qu'il accusait un retard de 12 secondes sur un Lewis Hamilton qui paraissait intouchable, Max Verstappen a profité du crash de Nicholas Latifi à 5 tours de la fin, et de l'intervention de la Safety Car, pour revenir dans le sillage du pilote britannique, puis le dépasser dans les derniers virages de la course et ainsi rafler le titre de champion du monde.

Un bel ascenseur émotionnel pour le pilote belgo-néerlandais, qui a semblé impuissant durant les 57 tours précédents. Et qui a offert un spectacle jamais vu aux fans de F1.

Pour l'écurie Red Bull aussi, les émotions ont été très fortes. Sur des images partagées par la FIA, on voit ainsi tous les membres de l'équipe vivre intensément ce dernier tour à couper le souffle, jusqu'à la délivrance encore inespérée quelques minutes plus tôt. Des images exceptionnelles qui nous laissent difficilement insensibles.