Lewis Hamilton s’élancera sur la même ligne que Sebastian Vettel. Mais non, nous ne sommes pas il y a deux ou trois ans, et nous ne parlons pas de la première ligne mais de la… quatrième. Le Britannique se retrouve à une position qui ne lui est pas familière avec la 7e place sur la grille, et l’Aston Martin qui est à ses côtés n’est pas un foudre de guerre...