La Formule 1 et la fédération internationale de l'automobile (FIA) l'ont confirmé vendredi dans un communiqué en préambule du Grand Prix de Hongrie dimanche.

La Formule 1 a précisé que les personnes concernées n'étaient pas présentes en Autriche et ont été "retirées des opérations et placées en isolement". Le tracing des personnes avec qui ils ont été en contact a également été effectué et celles-ci ont également été isolées.

La FIA et la Formule 1 n'ont pas dévoilé l'identité des deux personnes infectées. Les résultats des tests seront communiqués tous les sept jours. "La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations pour garantir l'intégrité de la compétition et faire preuve de transparence."

La Formule 1 a démarré sa saison le 5 juillet dernier avec près de quatre mois de retard à cause de la pandémie de coronavirus. Les pilotes sont isolés dans une "bulle" et doivent suivre un protocole sanitaire très strict dont le port du masque et le respect de la distanciation sociale.

Après les Grand Prix d'Autriche et de Styrie disputés en Autriche, les pilotes ont pris la direction de la Hongrie où se tiendra le troisième rendez-vous de la saison dimanche.