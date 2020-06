La question a effleuré l'esprit de plusieurs personnes quand Ross Brawn, le conseiller de Liberty Media chargé du calendrier F1, a déclaré qu'il y aurait "plus de GP en Europe que le huit déjà annoncés pour palier aux récentes annulations de l'Azerbaidjan, de Singapour et du Japon". Et sans doute à celles encore à venir, de sérieux doutes planant aujourd'hui sur le Brésil, le Mexique ou les Etats-Unis.

Pourrait-on imaginer, à l'instar de ce qu'il se passera début juillet avec les deux GP en Autriche puis début août avec les deux courses à Silverstone et sans doute en Chine plus tard, avoir deux Grands Prix également à Francorchamps fin août ou début septembre? Nous avons posé la question à Vanessa Maes, organisatrice à la tête de Spa GP.