C'est un GP de Monaco plein de rebondissements. Le départ a été retardée à cause de la météo et au trentième tour, la course s'est stoppée brièvement.

Mick Schumacher a perdu le contrôle de sa monoplace trois tours avant. La voiture de l'Allemand a percuté le mur à toute vitesse.

Fort heureusement, le pilote de Haas a su sortir seul de sa voiture.

La course reprendra à 17h15 le temps que les débris soient évacués de la piste.

Perez, Sainz et Verstappen occupaient les trois premières positions.