Le compte à rebours a commencé. Alors qu’il reste encore six Grands Prix à disputer d’ici au 12 décembre à Abu Dhabi, six points seulement séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton. Six unités, ce n’est rien, moins que l’écart entre une première et une deuxième place. Cela signifie que le leadership du championnat pourrait encore basculer ce dimanche au terme du GP des États-Unis.

Un rendez-vous d’Austin dont le pilote Mercedes raffole pour s’y être déjà imposé à cinq reprises depuis 2014. Tandis que le dernier succès d’une Red Bull au Texas remonte à 2013 avec Sebastian Vettel. De quoi inquiéter un peu le Belgo-Néerlandais…

