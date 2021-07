C’est la pandémie et l’annulation de plusieurs Grands Prix encore cette année qui veulent cela. Mais aussi Red Bull à qui le circuit de Spielberg appartient et qui paie la note au final. Comme en ouverture, très tardive, du championnat en juillet dernier, on a donc droit à deux GP identiques à une semaine d’intervalle. Après la Styrie, voici le GP d’Autriche, neuvième manche du championnat.