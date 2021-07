Deux poles, deux victoires indiscutables avec une énorme marge et bien entendu le point du meilleur tour en course en prime, Max Verstappen a été sur un petit nuage durant une semaine au Red Bull Ring.

Sa Red Bull lui a donné des ailes devant plus de 50 000 fans déchaînés et le Néerlandais au sang belge s’envole désormais au championnat. Il comptait dix-huit points d’avance hier matin, il en compte désormais quatorze de plus pour porter son avance à trente-deux points sur un Lewis Hamilton n’ayant pu, comme espéré, limiter les dégâts.

"Je n’en reviens pas de la qualité de ma monture aujourd’hui, s’exclamait un Max ovationné par un public heureux de faire son retour et certainement pas vacciné contre le virus du sport auto. Elle était encore meilleure que la semaine dernière. C’est incroyable. Je ne m’attendais vraiment pas à dominer de telle manière."