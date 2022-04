Ce n’est pas tous les jours que des quidams peuvent visiter l’usine d’une équipe de Formule 1. Les teams évitent de montrer les fruits de leurs recherches, à l’heure où la concurrence est féroce et où des sommes colossales sont en jeu. La moindre petite astuce peut faire la différence. Et puis, pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit.