Après avoir fait parler d'elle hier en raison de sa ressemblance frappante avec la Mercedes de l'an dernier, la Racing Point RP20 continue de défrayer la chronique. Sergio Pérez a hissé le bolide rose au sommet de la hiérarchie à l'issue de la séance matinale de cette 2ème journée d'essais hivernaux à Barcelone. Le Mexicain a tourné en 1:17.347 avec les pneus C3. Assurément, l'ex-écurie Force India ne loupe pas sa répétition générale avant la saison 2020.

Daniel Ricciardo a vécu une matinée contrastée. Le pilote Renault a certes réalisé le 2ème chrono en laissant quatre dixièmes à Pérez mais sa R.S.20 est restée immobilisée dans son box pendant plus d'une heure et demie. L'Australien fut dès lors le moins productif avec seulement 41 tours à son actif. Il devance Alex Albon (Red Bull-Honda), qui confirme la bonne tenue du taureau rouge, et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda). Belle prestation de George Russell (Williams-Mercedes) qui intègre le Top 5.

N'ayant pas cherché à taquiner le chrono, Charles Leclerc (Ferrari) est 6ème, à 988 millièmes de Pérez. Il devance Lewis Hamilton qui s'est montré le plus assidu en piste avec pas moins de 106 tours couverts. Enorme ! On retrouve ensuite Romain Grosjean (Haas), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Lando Norris (McLaren).

La séance reprendra à 14 heures pétantes. Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) et Esteban Ocon (Renault) sont attendus en piste.