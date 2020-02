Mercedes avait promis qu'il ne faudrait pas attendre la dernière journée d'essais hivernaux pour sortir du bois et ce fut le cas. Valtteri Bottas a affolé les chronos ce vendredi matin avec un chrono en 1:15.732. Il n'a concédé que trois dixièmes à sa pole position de l'an dernier acquise par des températures plus clémentes.

Derrière le Finlandais, Esteban Ocon signe un très bon 2ème chrono pour le compte du Renault F1 Team. Mais, en lâchant une seconde et demie sur Bottas, il n'est pas tabou de dire que le Français n'a pas cherché le dernier carat. L'ex-pilote Racing Point devance son successeur à Silverstone, le Canadien Lance Stroll qui confirme la bonne tenue de la RP20. Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) et Max Verstappen (Red Bull-Honda) entrent de le Top 5 de la matinée.

Suivent ensuite Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren) et Romain Grosjean (Haas). La matinée ne s'est pas bien passée pour Sebastian Vettel (Ferrari) et Nicholas Latifi (Williams) qui ferment la marche. Ayant été contraints de s'immobiliser, l'Allemand et le Canadien n'ont bouclé que 40 et 44 tours du circuit de Barcelone.