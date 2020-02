Les Formule 1 ont repris la piste ce matin pour entamer la deuxième demi-semaine d'essais hivernaux. Et, surprise, c'est Robert Kubica qui s'est payé l'honneur de pointer en tête du classement à la pause-déjeuner. Le réserviste Alfa Romeo a tourné en 1:16.942 avec 52 tours couverts. Le Polonais a devancé Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda), Alex Albon (Red Bull-Honda) et Lewis Hamilton (Mercedes) pour six dixièmes. Le Français et le Thaïlandais n'ont toutefois que peu roulé suite à un problème de suspension sur leurs montures. Le Britannique fut en revanche le plus assidu de la matinée avec 88 tours bouclés.

En 5ème position, on retrouve Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). La séance de l'Allemand fut chahutée avec un tête-à-queue au virage 8 après un bref passage dans le bac à graviers. Suivent Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren-Renault), Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) et Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

La séance reprendra à 14 heures pour se conclure à 18 heures.