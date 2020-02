L'Australien a signé le chrono de référence à 30 minutes de la pause-déjeuner.

Une fois n'est pas coutume, la matinée de cette dernière journée des essais hivernaux s'est déroulée sans le moindre incident et aucun drapeau rouge n'est venu entraver la séance.



Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) ont successivement pris la tête mais à 30 minutes de la pause-déjeuner, Daniel Ricciardo (Renault) a signé un 1:16.276 lui permettant de se hisser au sommet de la feuille de chronos. L'Australien a bouclé la bagatelle de 65 tours. L'ex-pilote Red Bull a réalisé le deuxième meilleur temps absolu des essais, seul Valtteri Bottas (Mercedes) ayant été le plus rapide la semaine dernière.



Charles Leclerc est deuxième à 84 millièmes de Ricciardo. Le Monégasque précède Lewis Hamilton qui a été le plus actif en piste avec 89 rotations du circuit de Barcelone. Sergio Pérez (Racing Point) est quatrième. Le Mexicain est à 4 dixièmes mais a signé son temps de référence en pneus C3 tandis que les trois premiers ont utilisé les pneus C5 plus efficaces. Suivent Carlos Sainz (McLaren), George Russell (Williams), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Romain Grosjean (Haas), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Alex Albon (Red Bull) qui est parti à la faute sans gravité.