A dix jours du premier Grand Prix de F1 de la saison, les essais hivernaux ont repris ce jeudi sur le circuit Sakhir de Bahreïn.

Et, comme à Barcelone déjà, les Ferrari se sont montrées à leur avantage, Charles Leclerc signant le meilleur chrono dans la chaleur de la matinée en 1.34.531, un temps amélioré à la tombée du jour par son équipier Carlos Sainz, deuxième au final à 457 millièmes de l'AlphaTauri de l'étonnant Pierre Gasly (1.33.902). Mais attention, contrairement aux bolides rouges qui ont signé leurs meilleurs performances en gommes C3, le Français a décroché la "pole" avec les plus tendres C4 qui ne seront pas autorisés lors du premier GP de la saison.

De quoi relativiser dès lors aussi les perfs de l'Aston Martin de Lance Stroll (4e à 0.834 avec les C5) et d'Alex Albon, cinquième sur la Williams à 1.168 chaussé de C4.

Remplaçant de Daniel Ricciardo, malade, Lando Norris plaçait la McLaren au 6e rang avec les C2 et devançait l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas (C3) ravi de précéder Sebastian Vettel, George Russell et Sergio Pérez clôturant le Top 10.

Lewis Hamilton (Mercedes) ne pointait qu'au 11e rang à 2.4 devant l'Alpine d'un Fernando Alonso de plus en plus inquiet. « Certains de nos rivaux ont travaillé de manière plus intelligente, » a lâché l'Espagnol ajoutant qu' « aucun des pilotes n'aiment les nouvelles F1 plus lourdes et moins puissantes que celles de l'an dernier. »

De quoi expliquer que l'on reste pour l'instant à quatre secondes des meilleurs chronos de 2021.

Si la hiérarchie actuelle est peu significative et dépend évidemment du moment où chaque pilote a pris la piste, avec quels pneus et surtout quelle quantité d'essence, il est intéressant par contre de constater l'évolution des monoplaces depuis Barcelone.

Le cas le plus flagrant est celui de Mercedes dont la W13 a subi une sacrée cure d'amaigrissement pour se présenter avec une taille de guêpe, avec des pontons très amincis, des entrées d'air considérablement réduites et des radiateurs intégrés sur les côtés aérés par des écoutilles et une boîte à air. Une grosse évolution aérodynamique jugée hors de l'esprit du règlement par certains. Mais pas par la FIA qui a validé le développement de cette évolution technique qui pourrait vite être copiée.

Max Verstappen qui n'a pas roulé ce jeudi et a vu son équipier Sergio Pérez terminer bêtement la séance et provoquer un drapeau rouge en achevant une manoeuvre dans le bac à gravier, a déclaré qu'il n'était pas inquiet de l'Evo de Mercedes. Red Bull devrait, il est vrai, dévoiler à son tour une innovation visible à l'oeil nu ce vendredi. On l'a déjà répété, le développement et l'adaptation au nouveau règlement seront les clés du succès cette saison...

A noter enfin que même s'il est arrivé à Bahreïn dès mercredi, Kevin Magnussen, nouveau remplaçant du Russe Nikita Mazepin, n'a pas encore repris le volant de la Haas qui clôturait la marche avec le réserviste Pietro Fittipaldi après avoir pris la piste seulement en début d'après-midi suite à un problème de fret. Un souci logistique indépendant de leur volonté à l'issue duquel la FIA les a autorisés à rattraper la demie journée perdue dimanche matin.