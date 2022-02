Le Grand Prix de Bahreïn est encore loin mais les trois jours d’essais ont donné une première indication de la hiérarchie pour la saison 2022. Lors des essais de Barcelone, Mercedes a semblé avoir un coup d’avance sur la concurrence.

L’équipe de Brackley a visiblement pondu une W13 bien née et performante, de quoi permettre à Lewis Hamilton et George Russell d’achever cette demi-semaine aux deux premières places, avec quatre dixièmes d’avance sur leurs plus proches poursuivants. Bien sûr, il faut rester prudent car on connaît la vieille histoire des essais hivernaux qui veut qu’une équipe brille pendant le mois de février avant d’être nettement moins fringante quand il est temps de payer les musiciens. On se souvient évidemment de Ferrari qui a fait fort aux tests il y a quelques années avant de subir la loi de Mercedes pendant la saison.

(...)