Le GP de Bakou se disputant aussi en ville le 6 juin se déroulera par contre toujours à huis clos. Enfin, les organisateurs des 24H du Mans ont récemment annoncé qu'ils espéraient pouvoir accueillir 50.000 fans au mois d'août.

Pour les formules électriques ce samedi, 6500 personnes, soit résidents monégasques soit clients des hôtels de la Principauté, pourront garnir les gradins. Pour la F1 quinze jours plus tard, on augmentera le curseur à 7500 spectateurs par jour (jeudi, samedi et dimanche) et 3000 pour les courses annexes du vendredi. Le public venu de l'étranger et ne logeant pas à Monaco sera cette fois admis mais avec un test PCR négatif.