Les pilotes de Formule 1 ont montré leur soutien à la lutte contre le racisme à la lumière du mouvement 'Black Lives Matter' dimanche avant le départ du Grand Prix d'Autriche, le premier de la saison.

Avant l'hymne autrichien, 14 des 20 pilotes ont posé un genou à terre en portant un t-shirt avec le message 'End Racism' durant un la diffusion d'un message de la F1 et de la FIA. D'autres ont décidé de rester debout à l'image de Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). Les deux pilotes l'avaient annoncé sur les réseaux sociaux avant le départ.

"Je crois que l'important sont les faits et les comportements quotidiens plus que des gestes formels qui pourraient être perçus comme controversés dans certains pays", a écrit Leclerc sur Instagram. ""Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer quand et de la manière qu'il souhaite. Je ne mettrai pas le genou à terre mais je respecte et soutiens les choix personnels de chaque pilote", a ajouté Verstappen sur Twitter.

Les Mercedes arborent cette saison une livrée noire en guise de soutien au mouvement Black Lives Matter et à la lutte contre le racisme. Le paddock et les monoplaces sont aussi ornés ce week-end d'arcs-en-ciel en hommage aux luttes contre le racisme mais aussi contre le Covid-19.

Le promoteur de la F1 a également mis en place une action pour accroître la diversité dans le sport, très blanc et très masculin, à laquelle la FIA a annoncé contribuer financièrement dimanche.