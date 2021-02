Alfa Romeo est devenu sur le coup de midi la troisième formation à présenter sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1. La formation basée à Hinwil a choisi Varsovie, en Pologne, pour lancer sa nouvelle voiture baptisée C41. Le sponsor principal de l'écurie dirigée par Frédéric Vasseur, la compagnie pétrolière Orlen, est en effet de nationalité polonaise, tout comme le populaire troisième pilote Robert Kubica.

En raison de la politique de réduction des coûts qui veut que les teams utilisent le châssis de la saison 2020, la C41 ressemble fortement à sa devancière. Bien évidemment, c'est un V6 turbo Ferrari qui anime le bolide au Biscione. La décoration évolue sensiblement, avec du blanc plus présent que lors des saisons précédentes, même si l'écarlate demeure bien en place.

Associés pour la troisième saison consécutive, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi auront la lourde tâche de rentrer le plus possible dans les points et de ne pas s'enliser en dernière partie du classement. L'an dernier, Alfa Romeo a terminé huitième du classement des constructeurs avec seulement 8 unités inscrites, beaucoup moins que son prédécesseur AlphaTauri qui en avait marqué 107 !