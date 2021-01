Alors que l'on s'attendait plutôt au très beau "bleu Alpine" ayant fait la légende de la marque en rallye, l'Alpine F1 2021, descendante de la Renault RS20, a été dévoilée avec une robe noire et une sorte de drapeau français sur le capot arrière avec le sigle Alpine. On vous laissera juger de la beauté du plumage de la nouvelle arme de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Nous on préférait clairement les premiers projets de déco, mais peut-être faisaient-ils trop penser à l'ancienne Prost F1, pas vraiment une réussite sur le plan sportif...

© Alpine