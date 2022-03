La dernière séance libre en vue du premier GP de la saison a confirmé la tendance actuelle avec à nouveau le meilleur temps pour la Red Bull-Honda de Max Verstappen en 1.32.544. Mais, comme hier en EL2, l'écart avec la plus rapide des Ferrari, celle de Charles Leclerc, est à nouveau inférieur à un dixième de seconde (0.096).

Sergio Pérez sur la seconde RB18 pointe à 247 millièmes devant George Russell, quatrième au volant d'une Mercedes finalement moins d'être larguée. Le jeune Britannique a concédé un peu moins de quatre dixièmes (391 millièmes) et devance Carlos Sainz (5e à 0.509) et Lewis Hamilton 6e à 0.577. La pole devrait logiquement se jouer entre ces six-là.

Les bonnes surprises viennent de Haas avec Kevin Magnussen, septième à 0.893, et d'Alfa Romeo plaçant Valtteri Bottas et le débutant Guanyu Zhou aux 8ème et 9ème rangs à 1.189 et 1.336.

Lance Stroll complètes le Top 10 sur l'Aston Martin devant un Lando Norris dont la McLaren déçoit depuis le début du week-end et la seconde Aston du remplaçant Nico Hulkenberg bien dans le coup pour son 3e retour.

Quatorzième, Mick Schumacher pourra viser la Q2 sur la seconde Haas. Les AlphaTauri et les Alpine n'ont pas tout montré dans cette séance à laquelle n'a pu participer Yuki Tsunoda. Tandis qu'il se confirme que les Williams (Alex Albon est à plus de 2.3) pourraient tenir la lanterne rouge et occuper la dernière ligne de la grille demain après-midi.

On a hâte en tout cas de vivre la première qualification de la saison. Max Verstappen parviendrat-il à garder les Ferrari derrière? George Russell devancera-t-il à nouveau son chef de file Lewis Hamilton? Haas et Alfa peuvent-ils se maintenir dans le Top 10? Réponses entre 16h et 17h...