Johnny Dumfries, de son vrai nom John Crichton-Stuart, a été pilote de F1 lors de la saison 1986. Il était le coéquipier d'Ayrton Senna au sein de l"écurie Lotus. Son meilleur résultat en F1 aura été une 5e place au GP de Hongrie.

Après son unique saison en F1, Johnny Dumfries s'est tourné vers l'Endurance. Il a notamment remporté les 1.000 kilomètres de Spa en 1987 au volant d'une Jaguar qu'il partageait avec son compatriote Martin Bundle et le Brésilien Raul Boesel, et les 24 Heures du Mans en 1988 sur une Jaguar avec le Britannique Andy Wallace et le Néerlanais Jan Lammers.

Devenu Marquis de Bute en 1993, au décès de son père, il s'occupa dès lors du domaine familial en Écosse.