C'était dans l'air depuis un petit temps déjà. Cela a désormais été confirmé par Ross Brawn, l'ancien ingénieur Ferrari et boss de l'écurie championne du monde portant son nom: dès la saison 2021, le format des week-ends de GP sera revu et raccourci. Le but est de réduire le nombre de jours de présence obligatoire des équipes sur place afin de pouvoir continuer à rajouter des GP.

Dans un peu plus d'un an, un week-end de GP passera donc de quatre à trois jours. Tout ce qui était prévu le jeudi (contrôles techniques, conférence de presse, etc) sera remis au vendredi matin avec la première séance d'essais libres en fin d'après-midi. Pas une bonne nouvelle pour les organisateurs qui auront dès lors encore plus dur de vendre les tickets pour le vendredi où l'activité en piste sera réduite.

Les journées de samedi et dimanche ne devraient par contre pas beaucoup changer même si certains évoquent toujours la possibilité d'une course qualificative à l'essai sur certaines manches le samedi après-midi. Avec une grille inversée par rapport à l'ordre du championnat afin de favoriser les dépassements. Pas mal pour le show, même si beaucoup sont contre cette idée qui dénaturerait la F1 qui doit rester un sport "sérieux". Mais les Américains de Liberty Media ont une vision différente du sport-business...