Première séance de mise en jambes en ce début d'après-midi à Djeddah pour le deuxième GP en Arabie Saoudite.

Et d'emblée, Max Verstappen s'est montré le plus rapide chaussé des pneus durs sur sa Red Bull RB18. Le champion du monde n'a été battu qu'en toute fin de séance pour la Ferrari du nouveau leader du championnat Charles Leclerc. Au volant d'une monoplace chaussée des pneus les plus tendres, le Monégasque a tourné en 1.30.772, 116 millièmes devant le N°1 et 312 millièmes plus vite que l'Alfa Romeo de ce diable de Valtteri Bottas décidément bien remonté en ce début de saison.

Carlos Sainz a signé le deuxième chrono de cette première séance de travail peu significative à 367 millièmes de son équipier. C'est déjà beaucoup mieux qu'à Bahreïn pour l'Espagnol. Pierre Gasly pointe au 5e rang sur l'AlphaTauri (à 0.545) devant son voisin de stand Yuki Tsunoda (6e à 733 millièmes).

Sergio Pérez n'est que septième à près de huit dixièmes de son équipier (791 millièmes) et précède l'Alpine d'Esteban Ocon et la Mercedes de Lewis Hamilton seulement neuvième à 1.592. Fernando Alonso clôture le Top 10 à 1.609.

A noter le 15ème rang seulement de George Russell confirmant que la W13 n'est pas plus à l'aise ici qu'à Sakhir. Le Britannique devance le remplaçant de Sebastian Vettel chez Aston Martin, Nico Hulkenberg, les deux Haas fermant provisoirement la marche avec Mick Schumacher 19e à 3.6 et Kevin Magnussen n'ayant pas encore pu découvrir ce tracé suite à un problème hydraulique nécessitant un remplacement de radiateur.

La deuxième séance se déroulera de 18h00 à 19h00 chez nous.