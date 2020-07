Les commissaires techniques ont rejeté les arguments avancés par Red Bull

Mercedes devant, Ferrari à la traîne et Red Bull qui proteste, rien ne change pour la nouvelle saison de F1 démarrant ce week-end.

A l'issue d'une première journée de vendredi dominée par les « Flèches noires » de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, l'écurie Red Bull a, comme annoncé, porté officiellement plainte contre le nouveau système DAS (Dual Axial System) développé et utilisé par l'équipe championne du monde.

Ce système, rappelons-le, permet au pilote de modifier le parallélisme des roues (carrossage) en roulant (en tirant et poussant le volant comme un manche d'avion) afin d'avoir des roues plus parallèles en lignes droites afin de favoriser la vitesse de pointe et de récupérer le carrossage initial pour tourner plus facilement.

Mercedes a mis plus de six mois pour développer cette évolution leur procurant clairement un avantage supplémentaire, surtout sur les circuits où il y a de longues lignes droites. Gageons qu'ils se sont penchés sur le règlement avant et se sont assurés que leur innovation serait jugée légale.

Les contrôleurs techniques de la FIA n'ont rien trouvé de contraire au règlement (tout est toujours une question d'interprétation) mais ont décidé néanmoins il y a déjà quelques mois de l'interdire pour 2021 car le développement d'un tel système est long et coûteux.

Red Bull ne l'entend pas de cette oreille et estime qu'il s'agit bien d'une infraction au règlement avec une modification en course du système de suspension. Une plainte a donc été introduite ce vendredi après la deuxième séance libre où il a bien été constaté que les deux pilotes avaient recours au DAS.

Mais les commissaires techniques présents en Autriche ont rejeté la plainte jugée non fondée et donc autorisé l'écurie Mercedes à bénéficier de cet atout supplémentaire pour la séance qualificative de cet après-midi à partir de 15h. Fin du premier épisode.