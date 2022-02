Cette fois personne n'est venu le déloger en dernière minute et Charles Leclerc a pu achever la deuxième journée de tests hivernaux de Formule 1 en haut de la feuille des temps. Le Monégasque a bouclé 78 tours au total, le plus rapide en 1.19.689, soit à un dixième du meilleur chrono réalisé la veille par Lando Norris. Mais le pilote McLaren était chaussé de pneus tendres C4, tandis que le pilote Ferrari a signé sa performance avec les C3 un peu moins performants. C'est donc encourageant même si cela ne veut encore rien dire. Son équipier Carlos Sainz a roulé en matinée et signé le 5e temps absolu. La Scuderia a bouclé un total de 149 rondes contre 146 pour Alpha Tauri-Honda avec Pierre Gasly auteur du 2e chrono en 1.19.918 avec les pneus C4.

Le plus rapide lors de la session matinale, Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) termine la journée au 3e rang en 1.20.288 devant la Mercedes de George Russell (1.20.537).

Sebastian Vettel qui a déclaré à mi-journée qu'il ne roulerait pas en Russie cette année en signe de protestation contre les actions armées en Ukraine s'est classé 6ème au volant de l'Aston Martin (1.20.784) devant la Red Bull-Honda de Sergio Pérez qui a relayé Max Verstappen mais a été immobilisé durant plus de quatre heures suite à un souci technique.

Signalons encore quelques signes d'inquiétudes quant à la compétitivité de l'Alpine avec le 14ème chrono seulement d'Esteban Ocon (1.22.164) après 124 tours, tandis que Lewis Hamilton fermait la marche en 16e position en 1.22.562 avec seulement quarante tours à son actif.