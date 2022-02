Les F1 répondant à la nouvelle réglementation technique ont enfin pu faire leur baptême de feu à l'occasion de la première journée d'essais de pré-saison sur le Circuit de Barcelone. A l'issue d'un mercredi ensoleillé, la nouvelle Ferrari F1-75 s'est mise en évidence aux mains de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le Monégasque avait d'ailleurs pendant très longtemps le meilleur chrono du jour. Il se faisait toutefois déloger à 30 minutes du drapeau à damier par un Lando Norris voulant prouver qu'il ne faudra oublier McLaren en 2022.

Le Britannique, équipé des pneus C4, a réalisé le meilleur temps en 1:19.568. Il est le seul pilote du jour à tourner sous les 1:20. La dernière fois que les F1 sont venues à Barcelone pendant l'hiver, le meilleur temps avait été réalisé par Valtteri Bottas sur Mercedes. Norris est donc à quatre secondes mais gageons que les chronos devraient encore descendre d'ici vendredi. Charles Leclerc est donc deuxième à près de six dixièmes, juste devant son équipier Carlos Sainz. Assurément un bon départ pour la Rossa.

Les Mercedes sont également là avec George Russell au quatrième rang à une seconde pleine de Norris. La nouvelle recrue de l'écurie allemande précède Lewis Hamilton pour un dixième de seconde. Suivent Sebastian Vettel (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Fernando Alonso (Alpine). Du côté du champion en titre Max Verstappen, on n'a visiblement pas cherché la performance. Le Hollandais est neuvième à près de trois secondes de Norris mais fut le plus assidu en piste avec 147 tours bouclés.

Tout comme Haas, Alfa Romeo a très peu roulé ce mercredi. Cela n'a pas empêché Valtteri Bottas de réaliser le dixième temps sur sa monoplace en tenue camouflage. Le Finlandais devance Alex Albon, onzième et meilleur représentant Williams, et Mick Schumacher sur la Haas VF-22 qui a été présentée ce matin.

A demain pour une deuxième journée d'essais en Catalogne.