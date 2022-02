Il ne faut pas tirer de conclusions trop vite mais les Mercedes sont bel et bien dans le match, c'est certain. Profitant d'une piste s'asséchant, Lewis Hamilton a surgi dans les dernières minutes de la troisième et dernière journée d'essais de pré-saison à Barcelone pour réaliser le meilleur temps de ce vendredi. Avec un chrono en 1:19.138, c'est le meilleur temps absolu de ces trois jours de tests en Catalogne. Hamilton a utilisé les pneus C5 pour faire son chrono, tout comme son équipier George Russell qui a longtemps trusté le sommet de la hiérarchie. Le Britannique finit à 195 dixièmes de son aîné.

On retrouve ensuite les deux pilotes Red Bull. Pointant à quatre dixièmes de Hamilton, Sergio Perez s'est néanmoins payé le luxe de précéder son champion du monde d'équipier Max Verstappen. Deux dixièmes séparent les deux hommes. Cinquième temps pour l'Aston Martin de Sebastian Vettel. L'Allemand a toutefois dû mettre un terme prématuré à son roulage suite à une fuite d'huile. Suivent les deux Ferrari boys, Charles Leclerc et Carlos Sainz, et les titulaires Williams, Alex Albon et Nicholas Latifi. Les pilotes de Grove ont pris le dessus sur leurs homologues de McLaren, Daniel Ricciardo et Lando Norris.

La journée a tourné court pour Fernando Alonso. Classé douzième, le pilote Alpine a été victime d'un souci hydraulique sur son A522 qui a entrainé un début d'incendie. Heureusement, les Bleus ont été proactifs lors des deux journées précédentes. Les F1 reprendront du service à Bahrein du 10 au 12 mars pour trois journées de tests supplémentaires.