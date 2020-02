En 70 ans de Formule 1, la Scuderia Ferrari s’est forgée le plus beau palmarès du monde des GP.

Depuis le Grand Prix de Monaco 1950, l’écurie de Maranello a disputé 991 courses au plus haut niveau (la millième sera fêtée cette saison, d’où le nom de SF1000), récolté 31 titres mondiaux (16 teams et 15 pilotes) et accumulé 238 victoires, 228 poles et 770 podiums. Excusez du peu !

(...)