En 2021, l'équipe italienne a terminé à la 3e place au classement des constructeurs derrière Mercedes et Red Bull. Pour tenter de bousculer la hiérarchie, la marque au cheval cabré a misé sur la continuité et a conservé ses deux pilotes, le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz.

La saison 2022, riche de 23 rendez-vous, débutera le 20 mars au GP du Bahreïn. D'ici là, le paddock aura l'occasion d'effectuer ses traditionnels tests hivernaux à Barcelone (23-25 février) puis sur le tracé du circuit international de Sakhir (10-12 mars), à Bahreïn.