- Nouveau doublé pour Red Bull. A nouveau devancée par Ferrari lors des essais, l'écurie de Milton Keynes a fait preuve d'une plus grande fiabilité pour signer un nouveau 1-2 et s'envoler au championnat constructeurs avec un 44-0 face à Ferrari. Vingt-cinquième victoire pour Max Verstappen qui a su faire la différence face à son équipier en pneus médiums et a profité bien sûr du nouveau retrait de Charles Leclerc pour prendre sa revanche sur l'édition 2021: "Il est difficile de savoir ce que cela aurait donné sans l'abandon de Charles car notre voiture était vraiment bien aujourd'hui sur les longs relais." Au championnat du monde, le Belgo-néerlandais fait une excellente opération puisqu'il mène désormais avec 21 points d'avance sur son équipier mexicain, 34 sur Charles Leclerc. On a sans doute assisté à Bakou au premier tournant de la saison 2022.



