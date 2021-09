Notre expert fait le point après la victoire de Max Verstappen chez lui, aux Pays-Bas.

Les plus

- Une ambiance de folie comme on en a jamais vue durant quatre jours et une 17ème victoire mémorable pour Max Verstappen devant des tribunes orange de monde. « Je suis très ému, cela a été une journée parfaite. Cela restera un souvenir mémorable dans ma carrière, » a déclaré le héros local acclamé par le roi et la reine des Pays-Bas. Un pilote Red Bull-Honda reprenant du même coup la tête du championnat du monde trois points devant Lewis Hamilton.