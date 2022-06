Le Monégasque qui étrennera un troisième moteur a dû utiliser un quatrième turbo ceci expliquant la raison de sa pénalité. S'il signe sa septième pole en neuf GP, le pilote Ferrari devra donc s'élancer onzième ce qui compromettra déjà fortement ses chances de succès.





En attendant, les premiers essais libres ont eu lieu, sur le sec après les terribles orages ayant inondé la piste la veille. Et c'est le leader du championnat Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide en 1.15.158, deux dixièmes et demi devant la Ferrari de Carlos Sainz et près de quatre dixièmes plus vite que l'Alpine de Fernando Alonso.





Suivaient la seconde Red Bull de Sergio Pérez, la Ferrari de l'infortuné Leclerc, la première des Mercedes pilotée par George Russell et l'Aston Martin du local Lance Stroll.

Les anciens vainqueurs sur l'île Notre-Dame, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo complétaient le Top 10. La prochaine séance libre débutera à 23h00.

Neuvième manche du championnat du monde, le GP du Canada a sans doute déjà connu un gros coup de théâtre avant même les premiers essais officiels avec l'annonce d'une pénalité de dix places sur la grille pour Charles Leclerc, principal favori pour la pole ce samedi à partir de 22h.