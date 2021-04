Les trois premiers en 87 millièmes, le Top 8 en moins d’une demie seconde et Carlos Sainz recalé en Q2 alors que le pilote Ferrari pointait à moins de cinq dixièmes, cela faisait longtemps qu’on n’avait plus assisté à une séance qualificative de F1 aussi disputée. Et l’on s’en réjouit ! Le résultat aussi est doublement inattendu. D’abord parce qu’après avoir dominé les essais à Barheïn, on s’attendait à ce qu’une Red Bull-Honda signe la pole. Mais au final, c’est ce diable de Lewis Hamilton qui s’est imposé pour la 99e fois de sa carrière en Formule Un dans l’exercice du tour lancé. Pas de doute, Mercedes n’a pas ramassé des œufs durant les vacances de Pâques.