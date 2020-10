La course de ce dimanche aura finalement lieu à huis clos.

Imola, un nom devenu funeste pour les amateurs de F1. On songe au pauvre Roland Ratzenberger, mais, surtout, à Ayrton Senna, décédé dans la courbe de Tamburello le 1er mai 1994.

Très beau circuit naturel et vallonné planté en Émilie-Romagne, ce tracé à l’ancienne d’un peu moins de 5 km a été créé en 1953 à la base pour les motos. Mais, dès 1954, on y assistait à la première course de voitures.