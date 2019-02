Après Mercedes et Red Bull, Racing Point a clôturé la liste des présentations des Formule 1 pour ce mercredi. Devant un public surchauffé, la livrée qu'arborera la première monoplace marquant le nouveau chapitre de l'équipe basée à Silverstone après la mise hors course de Force India et du sulfureux Vijay Mallya a été présentée aux côtés des titulaires Lance Stroll et Sergio Pérez ainsi que du team principal Otmar Szafnauer et du directeur technique Andrew Green.





La bonne nouvelle est que le rose, qui était la couleur iconique de l'équipe depuis 2017, reste bien en place. L'entreprise BWT spécialisée dans le filtrage d'eau a prolongé le bail avec l'écurie désormais propriété d'un consortium d'investisseurs emmené par Lawrence Stroll. Le bleu marine fait toutefois son apparition suite à l'arrivée de SportPesa, société spécialisée dans les paris sportifs, en tant que sponsor-titre. En revanche, la marque de boissons énergisantes Hype gérée par Bertrand Gachot a brillé par son absence parmi les sponsors affichés.





© Racing Point







"Notre objectif pour 2019 sera d'au moins terminer 4ème du classement des constructeurs et de nous rapprocher autant que possible du Top 3", indique Sergio Pérez. "On sait que la concurrence en milieu de grille sera féroce mais nous n'avons pas peur. Je serai très heureux si nous pouvons décrocher quelques podiums et, pourquoi pas, notre première victoire."





"J'approuve les propos de Checo", enchaîne Lance Stroll. "Personnellement, j'ambitionne de regoûter au podium après ma 3ème place de Bakou en 2017. L'équipe a souvent fait des miracles en boxant au-dessus de son propre point. Nous avons un staff de qualité et nous allons tout faire pour lui donner désormais les moyens de ses ambitions."





La Racing Point première du nom fera son apparition au plus tard dans le cadre des essais hivernaux à Barcelone.