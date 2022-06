F1: Latifi remplacé par Piastri après le GP du Canada? Formule 1 Olivier de Wilde Alpine prêterait son champion Eurocup, F3, F2 et réserviste F1 à Williams jusqu'à fin 2023 © Twitter

Cela bouge en coulisses concernant la saison 2023 et l'on pourrait même déjà assister à certains mouvements dès les prochains GP. Si Mick Schumacher qui n'a rien cassé le week-end dernier (ni sa monoplace ni la baraque) et Daniel Ricciardo qui a réussi à rester devant son équipier Lando Norris semblent avoir sauvé leur tête pour l'instant, ce ne serait pas le cas pour Nicholas Latifi. Dernier du classement actuel avec un gros zéro pointé, le Canadien ne devant sa place qu'à l'argent investi par son milliardaire de paternel dans l'écurie (encore un, oui) n'a pas réussi à franchir le pas escompté par l'écurie lors de huit premiers GP. Des négociations auraient donc eu lieu en coulisses pour qu'il soit remplacé, après son GP national le week-end prochain et en échange d'un dédit, par le champion en titre en F2 (après les sacres en Eurocup et F3) et produit de la filière Alpine, Oscar Piastri.



L'Australien managé par Mark Webber (ancien pilote Williams, cela aide) devait effectuer normalement les essais du vendredi à Silverstone. Selon des sources britanniques, il pourrait débuter en GP dès début juillet, un accord ayant été trouvé avec Williams pour la deuxième partie de saison mais aussi pour 2023 ce qui permettrait à Alpine de lui donner de l'expérience en attendant la retraite de Fernando Alonso qui fait du bon boulot et du coup résignerait pour un an. La promotion de Piastri donnerait un sacré coup de fouet à Alpine et lui permettrait sans doute d'inscrire des points valant des millions et compensant le dédit à rembourser à l'homme à qui Max Verstappen doit son titre arraché dans le dernier tour de la saison 2021.