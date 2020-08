Treizième du championnat du monde avec seulement dix points en quatre courses, Sebastian Vettel n’est plus que l’ombre du quadruple champion du monde. Alors que son jeune équipier Charles Leclerc a déjà décroché deux podiums certes chanceux, l’Allemand traîne son âme en peine et éprouve toutes les difficultés à sortir du ventre mou du peloton.

Seb fait en fait partie de ces pilotes qui ont besoin de la meilleure voiture et de toute l’équipe derrière eux pour exceller. Or chez Ferrari, ce n’est plus le cas. Il n’est plus le dieu comme à l’époque Red Bull et semble flancher mentalement. Sa tête est déjà ailleurs.