Le championnat, la FIA et les organisateurs viennent de confirmer la nouvelle.

Il fallait s'y attendre. Après la déclaration d'un cas positif au Coronavirus chez McLaren, la désapprobation de la moitié des écuries de courir, le départ anticipé de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen et, enfin, Mercedes qui fait ses valises après avoir demandé publiquement l'annulation de la course, la FIA, Liberty Media et les organisateurs du Grand Prix d'Australie sont enfin sortis du bois à deux heures du début de la première séance d'essais libres.

Malgré la sortie du Premier Ministre de l'Etat de Victoria peu de temps auparavant qui a indiqué que l'épreuve de Melbourne aurait bien lieu mais à huis clos, la première manche du championnat du monde 2020 n'aura finalement pas lieu du tout. Toutes les autres activités, courses annexes et démonstrations, sont également annulées.

La saison doit donc débuter à Bahreïn dans une semaine. L'épreuve se tiendra néanmoins à huis clos.