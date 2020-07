La FIA a confirmé , peu après 21h, que les résultats du second test étaient positifs et donc que Sergio Pérez est bien porteur du coronavirus. Le Mexicain ne peut donc entrer dans le paddock et va devoir rester en quarantaine selon la procédure sanitaire.

Selon toute vraisemblance c'est le réserviste de chez Mercedes Esteban Guitérrez qui pilotera donc, dès ce vendredi, la Racing Point. C'est ce que nous a confirmé ce soir Marlène Wieland, l'attachée de presse du team de Formula E. « Stoffel Vandoorne est déjà à Berlin et y restera. C'est Esteban qui fait office de réserviste à Silverstone ce week-end et le suivant. »

Une belle occasion manquée, hélas, pour notre compatriote.